Polo cultural de Lisboa vai abrir novo concurso para associações

O Polo Cultural Gaivotas-Boavista vai abrir concurso, no último trimestre do ano, para a ocupação das cinco salas de escritório destinadas a associações culturais emergentes, disse à Lusa a coordenadora deste centro da Câmara de Lisboa. Mafalda Sebastião acrescentou que os atuais ocupantes terão de deixar as salas em agosto e referiu que este serviço "foi sempre super-requisitado, na medida em que a oferta é muito pouca, a procura é muito intensa e há sempre muita lista de espera para tudo".

Criado em 2016, o Polo Gaivotas-Boavista desenvolve atividades para os profissionais da área da cultura e disponibiliza recursos, nomeadamente cinco salas de ensaio para artes performativas, teatro, música e dança e seis residências para artistas não residentes Lisboa mas que estão a trabalhar em projetos na capital, ambas a preços baixos. Outro dos focos diz respeito à informação sobre "a parte chata" de fazer da arte profissão. Através da Loja Lisboa Cultura, o polo presta -- em atendimento presencial, telefónico ou por email -- "toda a informação útil e prática", de natureza "administrativa e legal relacionada com o desenvolvimento da atividade cultural".

As dúvidas mais frequentes estão também reunidas numa página 'online'. "É uma informação de filigrana, que normalmente não se consegue nos serviços generalistas", destacou Mafalda Sebastião. Apesar de municipal, o polo, sendo "o único do género" no país, é requisitado a nível nacional. "Já fomos contactados por alguns municípios - Funchal, Braga - que têm interesse em replicar o serviço, mas ainda nenhum concretizou isso", ressalvou a coordenadora. Os 3.579 atendimentos feitos pela Loja Lisboa Cultural no primeiro semestre do ano permitem ao polo antecipar as necessidades dos profissionais da cultura e tentar responder-lhes.

Segundo dados disponibilizados à Lusa, os temas que mais dúvidas levantaram foram os apoios financeiros e não financeiros da Câmara Municipal de Lisboa, o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, questões contabilísticas e sobre segurança social, e os direitos de autor e direitos conexos. "O polo não se conduz a si próprio. O setor vai dizendo ao polo o que é que precisa e nós vamos providenciando. [...] É muito mais o setor que nos conduz do que nós conduzimos o próprio equipamento", explicou Mafalda Sebastião. A coordenadora chamou a atenção para o efeito do atraso na divulgação dos concursos de apoio a projetos da Direção-Geral das Artes. "Tínhamos uma data de salas reservadas para desenvolver projetos [...] e estão todas a ser canceladas", notou.

Os concursos - que a declaração anual da Direção-Geral das Artes para 2022 previa que tivessem sido abertos até outubro do ano passado - abriram no final de dezembro, tendo as candidaturas decorrido até fevereiro.