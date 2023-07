Alfama, bairro do cinema por uma semana

A partir de hoje e até à próxima sexta-feira (dia 28), Alfama vai ser um pouco habiutal palco para o cinema independente. Esta é a segunda edição da iniciativa da Associação Cinalfama, que tem como objetivo recuperar, ou revitalizar, um dos mais populares e carismáticos bairros lisboetas - que na ultima década foi sofrendo uma enorme descaracterização devido a gentrificação e a carga pesada ao turismo – a partir da experiência do cinema.

Assim, na sede do centenário Grupo Sportivo Adicence e num dos cenários mais bonitos de Alfama, as escadinhas do Largo de São Miguel que terão sessões ao ar livre, será exibida uma seleção feita a partir dos cerca de 1500 filmes nacionais e internacionais que foram apresentados ao longo de ano.

Este acontecimento, que tem hoje hora marcada partir das 14h00, é dedicado aos realizadores e aos filmes do novo cinema emergente. Inaugura com uma a sessão competitiva dedicada ao cinema de animação, onde se apresentam onze curtas-metragens, entre elas uma curta japonesa de Ryotaro Miyajima, vencedora nesta categoria.

A partir de amanhã, nas Escadinhas de São Miguel, pelas 21h30, haverá várias sessões, até ao dia do encerramento, sexta-feira (28), onde irá decorrer a cerimónia de entrega do Prémio Cinalfama, cujo obra premiada foi o filme “The Party at the Endo f the World”, vencedor foi o norte-americano Dimitri Luttrell e que será exibida nessa noite.