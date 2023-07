Marcelo na entrega do Prémio para a Humanidade: “Fosse assim a nossa vida de todos os dias”

O Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian encheu-se no fim da tarde desta quarta-feira para assistir à entrega da quarta edição do Prémio para a Humanidade, no dia da morte do fundador da instituição. Com o júri presidido pela ex-chanceler alemã Angela Merkel, que sucedeu ao ex-Presidente da República Jorge Sampaio, a escolha de três ativistas ambientais - Bandi “Pai Janggut”, do Bornéu, Cécile Bibiane Ndjebet, dos Camarões, e Lélia Wanick Salgado, do Brasil -, a cerimónia ficou marcada pelas mensagens emotivas e carregadas de alertas para a necessidade da preservação da floresta. E, assim, do planeta e da humanidade.

O evento foi aberto pelo discurso de António Feijó, presidente do conselho de administração da Fundação, que, no seu estilo erudito, explicou que toda a estrutura de atuação da Gulbenkian está apoiada em dois grandes conceitos: equidade e sustentabilidade. Por sustentabilidade explicou que a Fundação Gulbenkian entende a necessidade de se compreender, a manterem-se os atuais comportamentos, “a evidência científica de que o planeta se torna inabitável para a espécie humana”, cabendo às fundações “um esforço de persuasão” junto dos mais “céticos” e dos “cínicos” que recusam as provas científicas quando estas não os afetam diretamente.