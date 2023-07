Gulbenkian dá um milhão de euros aos representantes de uma humanidade que "mete a mão na massa" todos os dias

Quando os três vencedores do Prémio Gulbenkian para a Humanidade se encontraram na entrada principal da fundação, em Lisboa, na manhã desta quarta-feira, ninguém ficou indiferente à demonstração de afeto entre todos e os seus acompanhantes. O ambiente era de alegria. A exuberante camaronesa Cécile Bibiane Ndjebet, a brasileira Lélia Wanick Salgado e o mais discreto Bandi “Apai Janggut” não esconderam o orgulho por terem sido escolhidos na quarta edição do galardão que dá um milhão de euros a personalidades que se destaquem pelo “compromisso de agir localmente para restaurar e proteger os ecossistemas e a sua biodiversidade, contribuindo para um funcionamento saudável do sistema Terra e para mitigar os impactos das alterações climáticas”.

O prémio é entregue na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ex-chanceler alemã e presidente do júri da premiação, Angela Merkel, e do o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó. A manhã foi dedicada à conversa com os jornalistas, para que os projetos individuais fossem devidamente divulgados e compreendidos, alcançando assim uma dimensão global, para lá do seu território original de atuação. Das conversas, fica a compreensão de que é na prática diária de cada projeto e no empenho das suas lideranças que a defesa da natureza resiste.