Artistas de rua do Porto saúdam projeto da Câmara para taxar e regular atividade, mas querem regras “adaptadas à realidade”

“Tomei esta decisão mesmo pela experiência”, conta André Carneiro, um “dos primeiros miúdos a vir para a rua tocar”. Há 11 anos que, todos os dias, sentado ao teclado ou acompanhado pela guitarra, dá música a quem passa na Rua de Santa Catarina, na Ribeira, na Rua das Flores ou junto à Livraria Lello. “Nunca pensei viver da música, mas a rua abriu-me muitas portas”, afiança o artista de 30 anos ao Expresso. Em breve, quando entrar em vigor o projeto da Câmara Municipal do Porto (CMP) para regulamentar as atuações dos artistas de rua, terá de pagar para obter uma licença que lhe permita continuar a usar as artérias mais movimentadas do coração do centro histórico como palco. “Há artistas que estão mais chateados, eu não sou um deles”, diz André Carneiro, relativamente à proposta da autarquia.

O projeto de regulamento, já aprovado pelo executivo municipal, está neste momento num período de discussão pública. A Câmara Municipal do Porto está a ouvir as propostas dos artistas de rua que, à semelhança do que acontece noutras cidades europeias – como Londres, Dublin, Madrid ou Barcelona –, vão ter de cumprir regras e ter uma licença que lhes permita atuar no espaço público.