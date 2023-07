Cantora e atriz Jane Birkin morre aos 76 anos

A cantora e atriz francesa Jane Birkin morreu este domingo, aos 76 anos. Segundo o "Le Parisien", foi encontrada sem vida na sua casa em Paris. Recentemente, tinha cancelado concertos por motivos de saúde.

"Sempre fui uma grande otimista e sei que preciso de mais algum tempo para poder atuar novamente em palco e estar convosco", escreveu num comunicado em maio, aquando do cancelamento dos concertos, segundo o jornal francês.

Nascida em Londres em 1946, Jane Birkin mudou-se para França no final da década de 1960. Casou-se com o compositor John Barry,com quem teve uma filha, Kate, falecida em 2013. Depois conheceu o músico, cantor e compositor Serge Gainsbourg, e juntos gravaram vários álbuns.

Em 1971, tiveram uma filha, Charlotte Gainsbourg, mas a relação com Gainsbourg viria a terminar. Após essa separação, Jane Birkin viveu com Jacques Doillon, realizador de cinema, com quem teve uma filha, Lou Doillon.

Birkin foi cantora, argumentista, realizadora e atriz. Trabalhou com realizadores como Michelangelo Antonioni, François Truffaut e Agnès Varda e participou ainda em filmes como “A Piscina” (1969), “Se D. Juan Fosse Uma Mulher” (1973) e “A Filha Pródiga” (1981).