Uma pose nunca é só uma pose: as histórias desconhecidas dos negros vitorianos são dançadas no Festival dos Canais, em Aveiro

Uma pose nunca é só uma pose. Carrega nela tudo o que se quer dizer aos outros, e logo uma boa parte da cultura na qual se inscreve. Durante a época vitoriana, e ao contrário do que se sabia até à primeira década do século XXI, muitos negros, oriundos das colónias do Império Britânico, foram fotografados num estúdio londrino, o London Stereoscopic Studio, ensaiando poses ocidentalizadas.

As imagens ficaram esquecidas durante cerca de 120 anos, e só voltaram a ser vistas, no início do século XX, depois de uma equipa da Fundação Autograph as ter encontrado nos arquivos e as organizado de modo a serem apresentadas numa exposição, “Black Chronicles - The Missing Chapters”, que desafiou a perceção que até então existia de qual era a presença negra na história da imagem do Reino Unido, gerando novas narrativas, como é o caso do espetáculo que se apresenta, hoje e amanhã, no Festival dos Canais, em Aveiro, pelas 17h30, no Largo de São Gonçalinho.

“Black Victorians”, de Jeanefer Jean-Charles & Associates, parte dessas centenas de imagens – em que mulheres, homens e crianças encenam poses – dando-lhes movimento e humanidade, num ato de reflexão sobre as imagens do colonialismo, e num contexto de luta contra o apagamento destas pessoas na história que se lhes seguiu, provando que uma pose não é só uma pose, e que à História faltam muitas histórias.