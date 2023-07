Manoel de Oliveira filmou uma forma de pensar Portugal? A resposta está hoje na Cinemateca, num livro novo e em três filmes raros

É a partir de duas questões que o psiquiatra e crítico António Roma Torres regressa à análise do que o próprio chama de cinema ‘lusíada” – o cinema que tem “inspiração camoniana e pessoana” de que a obra de Manoel de Oliveira foi exemplo maior.

Num livro a que chamou “Espelhos Mágicos - A Filmosofia em Manoel de Oliveira” (Edições Afrontamento), por inspiração no título do realizador portuense, “Espelho Mágico”, Roma Torres retoma a velha questão de André Bazin: “O que é o cinema?” e acrescenta-lhe a interrogação: “O que é Portugal?”, que Eduardo Lourenço tão bem explorou, também a partir da obra de Oliveira, acreditando que o cinema português, que nasce nos últimos anos do Estado Novo, em 1972, por intervenção da Fundação Gulbenkian, revela essa vontade de pensar Portugal, e de o mudar.

Não é pois o cinema d’ “O Pátio das Cantigas” ou d’ “A Canção de Lisboa” que lhe interessa, embora o mencione – “falta-lhe consciência, falta distância, falta dilema e vontade de pensar”-- ; mas, o mesmo cinema que o autor já tinha analisado no seu começo enquanto crítico cinematográfico – e no início desse mesmo cinema –, num livro que publicou em 1974, pouco antes do 25 de Abril, intitulado “Cinema Português Ano Gulbenkian” (Edições Afrontamento). O diálogo que estabelece com a obra de Manoel de Oliveira não é feito sem ter lugar uma retrospectiva histórica sobre o pensamento que a crítica cinematográfica tem produzido desde os "Cahiers du Cinéma", nem sobre a história do cinema no qual se inscreve a obra do realizador de “Amor de Perdição”.