Muito daquilo que não deve ser permitido na vida deve ser permitido na arte: e os Rammstein, devem ser proibidos?

A partir do final de maio, os meios de comunicação alemães foram abalados por um escândalo MeToo. Diversas mulheres acusaram Till Lindemann, o corpulento cantor de 60 anos do grupo de heavy metal Rammstein, que se veste de couro, de várias formas de abusos sexuais. [A banda atuou em Lisboa no dia 26 de junho.]

Uma fã irlandesa chamada Shelby Lynn alegou que foi drogada nos bastidores e “preparada” para o sexo. Outras relataram encontros sexuais indesejados, em que se sentiram demasiado intimidadas para recusar. Falou-se de uma célebre “fila zero,” situada junto ao palco nos concertos ao vivo, a partir da qual as jovens, incluindo Lynn, eram alegadamente recrutadas para satisfazer Lindemann depois do espetáculo. Os procuradores estatais de Berlim estão a investigar até que ponto isto é verdade. A antiga esposa de Lindemann reconheceu que o seu ex-marido foi sempre infalivelmente amável com as mulheres. E Lynn reiterou mais tarde que ele não lhe tocara.

*escritor, ex-editor da “The New York Review of Books”, autor de “The Collaborators: Three Stories of Deception and Survival in World War II”