Investigação: toda a história de Juan de Pareja, o escravo de Velásquez que foi pintor

m 1971, quando o Metropolitan Museum of Art comprou o retrato de Juan de Pareja por Diego Velázquez (1599-1660) por 5,5 milhões de dólares — um recorde para uma obra de arte —, a notícia correu mundo. No ano seguinte, na minha segunda viagem a Nova Iorque, fui logo ao Met admirar a compra. Fiquei extasiado com aquela espécie de “Mona Lisa” no masculino: o retrato de um afro-espanhol de farta cabeleira, bigode, pera e mosca, provavelmente filho de mãe africana e pai hispânico, contemplando-nos fixamente com um olhar a um tempo assertivo e confiável. A empatia é imediata. Não se trata apenas de apreciar um homem na força da vida, com cerca de 40 anos; lemos também a sua mente admirável. Repetia-se o milagre da arte de Velázquez: um retrato genial nunca está sozinho; inclui também o artista-autor e quem o contempla. (Algo semelhante acontece com as pinturas paisagistas flamengas do século XVII, como as de Jacob von Ruisdael ou Meindert Hobbema: apetece-nos passear por elas.)