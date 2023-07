Grande entrevista a Timothy Garton Ash: “A história europeia está a ser forjada na Ucrânia”

Chega apressado, é um homem entre destinos, mas, mal se senta, a tessitura temporal muda e ele passa a ser o historiador que olha para trás e que, olhando agudamente para trás, volta a pousar no presente. Timothy Garton Ash, o professor de Estudos Europeus em Oxford, o consultor e mediador político, o colunista do “Guardian”, o autor de 14 livros, o jornalista que foi editor de assuntos internacionais na “Spectator” e que ganhou prémios como o Orwell Prize de jornalismo ou, mais recentemente, o Charlemagne Prize, é acima de tudo um viajante em exercício constante, um narrador do presente, da História tal como vai sendo feita, um mergulhador de águas profundas que emerge para contar o que viu.

O seu último livro, “Pátrias” — cujo subtítulo é “Uma História Pessoal da Europa” (Temas e Debates) —, é a imersão da história política nas histórias das pessoas comuns que a tornam palpável, um misto de memórias pessoais e alheias que documentam um tempo, o transcorrido entre os dois ‘anos zero’ de um continente sempre em risco de aí voltar. Ter tido a melhor Europa possível não nos impede de a perder a qualquer momento, e só um “ceticismo construtivo” pode evitar tal recuo. Garton Ash, nascido em Londres em 1955, diz ter demorado meio século a escrever este longo ensaio, que surge do facto de ter estado lá, onde a História se concentra num movimento centrípeto, onde o Weltgeist por vezes se fixa, o ‘espírito do mundo’, como ocorreu na Berlim Leste dos anos 70, na Pequim de inícios do milénio e agora acontece em Kiev. É lá que neste momento deve estar o historiador, que parou por uns dias em Lisboa para participar na 31ª edição do Estoril Political Forum. Numa manhã de quarta-feira, água fresca e um exemplar de “Pátrias” pelo meio, falou ao Expresso.