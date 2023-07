Descoberta a identidade da mulher que se tornou ícone da guerra civil espanhola ao posar com uma bandeira anarquista

Barcelona, julho de 1936. Apesar de esta fotografia ter sido transformada num ícone durante a guerra civil espanhola (1936-1939), o nome da retratada manteve-se desconhecido durante décadas.

A história foi contada há dias no jornal espanhol “El País”. E segundo escreve Marc Bassets, a mulher que aqui aparece de braço no ar chamava-se Anita Garbín Alonso (1915-1977), era costureira e tinha 21 anos quando pousou assim junto a uma bandeira anarquista. Foi no início da guerra. No final, a protagonista acabaria por fugir para França com as irmãs.