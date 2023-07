Volta a ser gratuita a entrada de portugueses e residentes em Portugal nos museus e monumentos aos domingos e feriados durante todo o dia

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou nesta quarta-feira, durante uma entrevista televisiva à CNN, que pretendia adotar a gratuitidade aos domingos como uma medida para facilitar o acesso de portugueses e residentes em Portugal aos museus, palácios e monumentos geridos pela Direção-Geral do Património Cultural.

Na verdade, esta medida vem de trás, com avanços e recuos, conforme os titulares da pasta. O momento atual, contudo, está marcado pela existência de extensas filas nas manhãs de domingo - e para combater esta situação as entradas gratuitas serão estendidas para todo o dia de todos os domingos de todos os meses. E aos feriados.

“Esta medida vem na linha da orientação do ministro de promover a democratização do acesso à cultura e, simultaneamente, visa combater a concentração nas manhãs, permitindo a fruição dos museus ao longo de todo o dia”, explicou a porta-voz do ministério.