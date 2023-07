DGPC inscreve “Culto a Santa Joana” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial

O Culto a Santa Joana realiza-se a 12 de maio, remontando esta prática a 1490, o ano do falecimento da Princesa Joana, filha do rei D. Afonso V e da rainha D. Isabel. Nesse dia, todos os anos, logo pela manhã, a população acorre ao local onde Santa Joana se encontra sepultada, naquele que foi o Real Convento de Jesus.



Foi também aqui que ao longo de 18 anos, entre 1472 e 1490, a Princesa optou pela abnegação, renúncia da riqueza e entrega espiritual a que se dedicou na sua vida monástica em Aveiro. No local está hoje instalado o Museu de Aveiro/Santa Joana, onde regularmente os crentes vão manifestar a sua devoção.



No início, o culto começou por ser prestado pelas freiras do Convento de Jesus de Aveiro e mais tarde estendeu-se à população local. Em Aveiro, no dia 12 de maio celebra-se o dia da Cidade e dia da sua Padroeira – Santa Joana, congregando o lado oficial ao lado religioso, este mais popular.



A Diocese de Aveiro e a Irmandade, representam as entidades a quem cabe a transmissão das práticas e rituais religiosos que caracterizam o culto.

Património preservado

O Município de Aveiro e o Museu de Aveiro/Santa Joana assumem a sua colaboração. Este último, detém os “direitos de tutela direta dos objetos relacionados com o culto, tais como as relíquias, as imagens processionais, os paramentos, os andores e os espaços especificamente religiosos da Igreja de Jesus e Coro-baixo (também espaços museológicos), compete-lhe a sua salvaguarda, estudo, conservação e preservação e subsequente valorização.” No dia 12 de maio, estas relíquias são integradas na Procissão, o que aumenta o espírito de respeito e de devoção entre a comunidade.

O cofre relicário que protege a veste e o cinto e a âmbula com a madeixa de cabelo da Santa são transportados na Procissão, sob o Pálio que, pelo significado que atingem, são objeto de veneração por parte dos que assistem à sua passagem pelas ruas da cidade.

“Com esta inscrição no INPCI, a DGPC reconhece que o Culto a Santa Joana emerge da comunidade como um ato da esfera do religioso e do divino, expressando-se numa manifestação pública e coletiva, viva e ativa em Aveiro” pode ler-se no comunicado emitido pela direção-geral.

Para além das comunidades locais, acrescenta a instituição no texto divulgado esta quarta-feira, “existem muitas outras que expressam Culto a Santa Joana: a nível nacional, na Paróquia de Salselas, Macedo de Cavaleiros e na Paróquia de Santa Joana, Lisboa, Alvalade; a nível internacional, presta-lhe Culto, as comunidades de Votuporanga, município do Estado de São Paulo e na cidade de Curitiba, ambas no Brasil, para onde emigraram muitos aveirenses”.

O pedido de registo desta manifestação de Património Cultural Imaterial foi proposto pela Câmara Municipal de Aveiro – Museu de Aveiro/Santa Joana.