ArchiSummit: evento internacional de arquitetura regressa ao Porto com “menos estética e mais ética”

“A arquitetura, em todas as suas ramificações disciplinares, tem a responsabilidade de mediar as necessidades humanas com o equilíbrio ecológico do planeta.” É com estas palavras que o italiano Francesco Moncada e a portuguesa Mafalda Rangel, curadores da Archi Summit 2023, descrevem a 7ª edição do evento internacional de arquitetura, que arrancou esta quarta-feira na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, no Porto, e decorre até ao dia 7.

Tendo por base o mote “menos estética e mais ética”, a presente edição do evento – que tem como título “TransForm – Transformations of Objects, Spaces, and Living Acts Beyond Form” – realça a importância da transformação além da forma e de se dar mais valor ao processo de transformação em vez do resultado, escreve a dupla Moncada Rangel no texto curatorial.