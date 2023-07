Futura 2000, lenda do graffiti: “O graffiti era uma forma de expressão e uma tentativa de criar uma identidade em Nova Iorque”

Pertence a uma geração que viveu o boom do graffiti em Nova Iorque. Quais eram as suas motivações para fazer graffitis na altura?

Quando estava no liceu comecei a ver o graffiti a aparecer na cidade. Ia de metro para a escola, era o meu meio de transporte.

Que idade tinha?

Em 1970, aos 15 anos, foi quando me atribuí a identidade Futura 2000. Já há alguns anos que rabiscava – nada de desenvolvido. Mas estava muito impressionado com o que se estava a passar na comunidade em que cresci. O graffiti era uma forma de expressão, mas ao mesmo tempo uma tentativa de criar uma identidade própria nesta cidade. Tem graça falar sobre isso agora, veja o que me aconteceu: era um adolescente que rabiscava e escrevia o nome no metro, na parede, o que fosse, e agora sou conhecido pela minha história. É surpreendente.

Na altura, não imaginava que acabaria por ter um papel importante neste movimento?

Não, porque nunca pensei que o movimento sobrevivesse àquilo que estávamos a fazer em Nova Iorque. A [fotojornalista] Martha Cooper, em conjunto com o Henry [Chalfant], é responsável por isso. Nos anos 80 publicaram o livro “Subway Art”, que se tornou uma ferramenta de ensino para o mundo inteiro. E foi assim que o nosso movimento se expandiu, a partir de publicações e fotografias. Na altura não havia muita informação, o graffiti não existia no resto do mundo. Nunca imaginei que o movimento se tornasse global e que outros jovens de outros centros urbanos começassem a fazer graffitis. Por isso, o que aconteceu a seguir foi para além das minhas expetativas ou imaginação. Eu até tinha tido, nos anos 80, um momento no mundo das artes, juntamente com o [Jean-Michel] Basquiat e o [Keith] Herring, mas tudo acabou em cinco anos. Nunca pensei que fosse recuperar disso… A minha vida tem sido uma montanha-russa.