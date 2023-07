Feira do Livro de Lisboa com maior afluência de sempre

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que decorreu entre 25 de maio e 13 de junho contou com um total de 894 mil visitantes - o maior número de sempre. Um estudo realizado pela IPSOS durante o evento assim o comprova, indicando que só a 3 de junho, o dia mais concorrido da feira, 82 mil pessoas marcaram nela presença.

Num ano em que a Feira do Livro regressou às suas datas habituais, nas quais se incluíram dois feriados em dias úteis e um acrescento de mais dois dias, 16 por cento dos inquiridos acorreram pela primeira vez. A maioria dos visitantes (59 por cento) foram jovens abaixo dos 34 anos, seguida por 33 por cento de jovens entre os 18 e os 24 anos.

Outro fator que contribuiu para o aumento de circulação terá sido o número de eventos realizados, que este ano chegou aos 2.700, entre lançamentos, debates, workshops, concertos e sessões de autógrafos, entre outros.

Por outro lado, se houve muitos livros a saírem da Feira, outros também entraram nela, por via de uma parceria entre a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e o Banco de Bens Doados, que promoveu a doação de 49.300 volumes, que foram encaminhados para instituições de solidariedade cuja ação se desenrola com crianças e jovens.

Para Pedro Sobral, presidente da APEL, a edição de 2023 “superou as expectativas”. “Estamos em crer que a Feira do Livro de Lisboa é um dos principais instrumentos para a atração e formação de novos leitores de todas as gerações e que se tornou o principal evento cultural do país”, sublinhou o responsável.