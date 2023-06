Em Lisboa, debatem-se as coleções culturais extra-europeias. No Porto, a discussão vai muito mais longe

No Porto, nesta sexta-feira e no sábado, o Teatro Mala Voadora acolhe o IV Encontro de Cultura Visual, este ano dedicado ao tema “Reparações”. Com a participação de investigadores académicos, artistas e ativistas, será aberto um debate alargado sobre as questões relacionadas com “pedidos de desculpa pelas atrocidades do colonialismo e pela prática da escravatura em larga escala" ou a ”implementação de políticas afirmativas, como por exemplo quotas étnico- raciais no acesso à universidade e aos lugares de decisão".

Também será discutida a “revisão das narrativas históricas e, consequentemente, dos curricula, através da inclusão de narrativas, sujeitos históricos e artistas até agora excluídos da narrativa oficial” ou a “devolução de objetos saqueados; descolonização do espaço público, através do desmantelamento de estátuas racistas e a memorialização às vítimas da escravatura” e o “perdão de dívidas odiosas e pagamento de indemnizações”.

A curadoria está a cargo de Ana Cristina Pereira (aka Kitty Furtado) e de Inês Beleza Barreiros, coordenadoras do Grupo de Cultura Visual da SOPCOM – Associação Portuguesa para as Ciências da Comunicação, o encontro terá, segundo o comunicado da organização, uma conferência inaugural da politóloga, historiadora e ativista Françoise Vergès, “Imaginando um pós-museu”.

“A ideia surgiu quando, no ano passado, participámos num encontro em Berlim sobre o tema das restituições, que contou com a participação de pessoas de Portugal, Alemanha, Brasil e Angola e pensámos que deveríamos radicalizar o debate para lá das restituições e abordar também a questão das reparações”, explicou ao Expresso Kitty Furtado, para quem “Portugal tem de estar no umbigo, no centro deste debate”. “Não temos feito a nossa parte”, afirmou ainda.

Já Inês Beleza Barreiros sublinha que estes são “debates tão antigos como o próprio colonialismo”, embora, em Portugal, “não fizessem parte do espaço público alargado”. A investigadora chama a atenção para a necessidade de se alargar a discussão para lá da devolução de bens culturais aos países originários: “Não são apenas objetos o que está em causas, mas as mundivisões destas pessoas e enquanto estiverem nos museus europeus, estas pessoas, como as centenas que morreram no Mediterrâneo há uma semana, também têm direito de cá estar.”

“Nós sabemos que estamos a tentar reparar o irreparável, mas é preciso continuar a tentar”, concluiu Kitty Furtado.



Mais académico em Lisboa

Começando um dia antes, em Lisboa, outro evento abordará alguns dos temas que também serão discutidos no Porto. Mas com outro tom. Na quinta-feira, dia em que se espera que seja anunciada a extinção da Direção Geral do Património, este organismo tutelado pelo Ministério da Cultura, será um dos organizadores no Museu de Etnologia, do Encontro Internacional Transmat - Documentar Coleções Não-Europeias. O evento arranca logo pela manhã e vai reunir alguns dos principais intervenientes da área do património.

Com comunicações intituladas “Itinerários da coleção etnográfica do Museu Nacional de Arqueologia: Brasil, Angola, Cabo Verde, Timor, Índia”, “Coleções coloniais: alteridades cativas?” ou ainda “Reflexões pós-coloniais na coleção do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian: António Ole, Grada Kilomba, Kiluanji Kia Henda e Mónica de Miranda”, o evento parte do projeto TRANSMAT, que se propõe a analisar as dinâmicas transnacionais suscitadas pela criação de coleções comparativas em museus históricos, coleções essas constituídas por objetos estrangeiros, parte deles coloniais.

“Nos museus históricos portugueses, nomeadamente de arqueologia, encontramos diversas coleções estrangeiras com objetos oriundos de Itália, do Egito, mas também de outros pontos de África, da Ásia, da América e da Oceânia. Como chegaram a Portugal e quando? Quem os recolheu? Com que objetivo foram deslocados dos seus lugares de origem? De que forma foram inseridos nas várias etapas de existência dos museus? Que valores e significados assumiram ao longo do tempo?” são algumas das questões que fundamentam o surgimento do projeto Transmat.

Uma abordagem mais académica, mas que vai reunir mais de uma centena de interessados no tema, entre investigadores nacionais e internacionais, especialistas e diretores de museus.