O dia mais longo do ano pede sugestões reforçadas: aproveite-o com o melhor da cultura

“Urban[R]Revolution”, Cordoaria Nacional, Lisboa A evolução do movimento do graffiti, da street art e da arte urbana ao longo dos anos é contada pela lente da renomada fotojornalista Martha Cooper e das instalações de 17 artistas, nacionais e internacionais, que foram criadas para o espaço da Cordoaria durante o processo de montagem. Futura 2000, Lee Quiñones, Shepard Fairey, Vhils, Maya Hayuk, Add Fuel, Swoon, Obey, Mais Menos, Tamara Alves e Nuno Viegas são alguns dos artistas com obras em exposição. Através deles, a exposição revela o desenvolvimento da arte urbana desde as suas fases iniciais em forma de tags, graffiti e pinturas no metro até à origem da street art, que incorpora estilos e técnicas do mundo inteiro. Uma parceria entre a galeria Underdogs, fundada por Alexandre Farto (Vhils) e Pauline Foessel, e a Everything is New, de Álvaro Covões, responsáveis por concertos como o dos Coldplay e pelo festival NOS Alive.

Rita Carmo

Festival de Sintra, Lisboa Realizado pela primeira vez em 1957 e caminhando ao longo do tempo sob diferentes formatos e visões artísticas, o Festival de Sintra, este ano, começou no passado dia 15, continuando até dia 25. O programa de hoje disponibiliza três opções distintas: a exibição do filme “Eyes Wide Shut”, de Stanley Kubrick, às 16h, no Centro Cultural Olga Cadaval; às 19h, no Edifício Multiusos Cultural de Belas, “The edge of the unknown”, concerto com composições de Ligeti tocadas por Mrika Sefa e coreografadas e dançadas por Margarida Belo Costa; e, às 21h30, na Sala dos Cisnes do Palácio Nacional de Sintra, o concerto do Quarteto Accord, onde se aborda a relação de György Ligeti com a música de Béla Bartók.

Novas Vozes. Leituras Encenadas, Centro Cultural Penedo da Saudade, Coimbra O programa Novas Vozes apresenta, hoje às 21h, mais uma leitura encenada, coorganizada pela Trincheira Teatro, desta vez com textos de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa) que enaltecem o desenvolvimento industrial: “Ode Triunfal” e “Ao volante de um Chevrolet pela estrada de Sintra”. A peça terá Margarida Fachada e Pedro Lamas, responsável pela direção, como intérpretes. Às 18h, no Centro Cultural Penedo da Saudade.

“A Peça para Dois Atores”, Teatro da Trindade, Lisboa Com tradução e encenação de Diogo Infante, esta peça do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams conta a história de dois irmãos e atores considerados loucos, Felice (Miguel Guilherme) e Claire (Luísa Cruz). Abandonados pelo resto da companhia num velho teatro, veem-se condenados a interpretar para o público uma peça em que eles são as próprias personagens. Considerada por Williams como uma das peças mais bonitas depois de “Um Elétrico chamado Desejo”, esta é uma tentativa do próprio para reinventar a forma e a linguagem do seu teatro. Às 21h, no Teatro da Trindade.

“A Bem da Nação” (1929-1969), Casa do Cinema Manoel de Oliveira, Serralves, Porto Com o objetivo de dar a conhecer o arquivo de mais de 80 anos de trabalho do realizador português, esta mostra faz parte de um ciclo de exposições intitulado “Manoel de Oliveira e o Cinema Português”. A exposição “A Bem da Nação”, que evoca uma expressão do Estado Novo plasmada em centenas de documento oficiais de que o realizador foi destinatário, apresenta pela primeira vez a totalidade do arquivo de Manoel de Oliveira, com foco nos primeiros 40 anos de atividade e no cinema português desse período. Organizada pela Fundação de Serralves, “A Bem da Nação” tem curadoria de António Preto e João Mário Grilo.

“Hora de Ponta”, Fonoteca Municipal do Porto Uma visita onde se pode escutar uma seleção de discos associados a um tema, abrindo-se ainda espaço para discussão de temas associados ao repertório. Todas as semanas, a Fonoteca Municipal do Porto – arquivo sonoro e um espaço público de apreciação musical constituído pela coleção de discos de vinil da cidade – disponibiliza uma visita descontraída para escutar uma seleção de discos com uma coerência temática. Hoje, entre as 18h e as 19h, o tema é o jazz.

“Tenho Sonhos Elétricos”, Auditório Soror Mariana, Évora Tendo arrecadado os prémios de melhor realização, atriz (Daniela Marín Navarro) e ator (Reinaldo Amien) no Festival de Cinema de Locarno 2022, na Suíça, este é um drama com realização e argumento de Valentina Maurel. Conta a história de Eva, uma adolescente que vê a vida virada do avesso a partir do momento em que os pais decidiram divorciar-se. “Tenho Sonhos Elétricos” é a primeira longa-metragem da cineasta costarriquenha. Às 18h, no Auditório Soror Mariana.