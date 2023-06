Enquanto o mundo for mundo: uma viagem aos arquivos de família

Molelos é uma pequena freguesia no município de Tondela com pouco mais de dois mil habitantes, onde domina o Paço com o mesmo nome, um típico casarão senhorial da Beira Alta, que teve preexistência numa torre medieval, evoluiu para solar quinhentista, ao qual foi aumentado um novo corpo no século XIX. A fachada ainda é do XVII. E neste orgânico mosaico arquitetónico podemos sentir a vibração do tempo na pedra, para intuir os anos de abundância familiar. É uma casa afável. Tem entrada por uma loggia perfumada de laranjeiras, janelas e varandas com vistas generosas sobre a paisagem. Assistiu a um número ao qual já se perdeu a conta de nascimentos e de mortes. Assistiu a muitas partidas e chegadas, a guerras, a convulsões políticas e revoluções. Foi esventrada e saqueada. Rejubilou e tremeu nos anos de boas e de más colheitas, sobreviveu às mais variadas intempéries, até ser quase destruída em 2017 por um fogo que veio do céu, em rajadas de vento a 100 quilómetros hora, e lambeu uma parte do jardim que perdeu os seus mais belos exemplares. Camélias, o tulipeiro da Virgínia, o cedro do Atlas, todas árvores classificadas que foram mandadas plantar por antepassados navegadores nas viagens dos Descobrimentos. Foi o acontecimento mais traumático na sua longa vida, neste início do novo milénio.

Entre o século XIV e o XIX, imperou em Portugal a lei do morgado. Ano após ano, década após década, gerações unidas por laços de sangue sucediam-se na indestrutível certeza de que o tempo se manteria imutável, enquanto se cumprisse o vínculo deixado aos descendentes por um antepassado. O vínculo era uma instituição criada por um fundador, gerando uma corporação familiar na qual se definiam os estatutos e a transmissão do património que regulava não só a vida material dos parentes vivos e dos futuros membros da família como até dos falecidos. Naquele tempo, numa Europa do Sul extremamente devota, acreditava-se piamente que o corpo era passageiro e que depois de serem salvas as almas perdurariam na vida eterna. Os vínculos nascem assim por influência da Igreja e do direito canónico, que conseguiu imaginar um sistema de identidades jurídicas sem corpo, organizado em torno de duas realidades intemporais, a descendência e as almas dos fundadores dos vínculos, instituindo deste modo na genética familiar a perpétua memória dos antepassados.