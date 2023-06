40 anos do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian: de que histórias é feita uma coleção?

À entrada, um mural composto por 73 obras explode em todas as direções. São diferentes épocas, geografias, movimentos e artistas ali reunidos num conjunto que evoca as montagens oitocentistas e os modos de guardar as obras nas reservas dos museus. Nele, deparamo-nos tanto com uma das primeiras peças adquiridas pela Fundação Calouste Gulbenkian, em 1958 (“Bairro Proibido”, de Nuno de Siqueira), como com as duas últimas: “Mondo”, de Jorge Queiroz, e “Assalto”, de Fernão Cruz, ambas nas mãos da instituição desde 2021. Há também o “Retrato do Engº João Burnay”, de Columbano Bordalo Pinheiro, que demonstra que a coleção de arte moderna e contemporânea da Gulbenkian também tem obras anteriores ao modernismo.