Fotogaleria: os 20 anos do inexplicável Nirvana Studios

No festival dos 20 anos do Nirvana Studios tudo foi possível, desde a assistir à apresentação de uma banda punk dentro de um autocarro a um concerto de castanholas. Houve público do mais diversificado que se possa imaginar, desde o rocker da Harley Davidson e a sua cerveja a crianças que se sentiam numa história de banda desenhada.

O centro cultural alternativo não é fácil de explicar. É em Oeiras que, desde 2003, a companhia de teatro Costum Circus está instalada num terreno com 30 000 m2. A imponência da entrada do Nirvana Studios pré-anuncia o imaginário do quasi absurdo no seu interior, sendo o visitante, ainda do lado de fora, confrontado com uma imponente locomotiva de 1904 que em tempos circulou nas linhas férreas portuguesas. Lá dentro a monumentalidade do upcycling continua. Há de tudo, dos carros do imaginário americano dos anos 20 a um elétrico que serve agora de esplanada do bar.