O horrível mundo novo de Francisco de Goya no Centro Cultural de Cascais

Fantasmagórico e sonhador, observador lúcido e narrador implacável, retratista pícaro e bufão, trovador da sensualidade e da inocência. Algures no centro disso tudo, encontramos Francisco Goya y Lucientes (1746-1828), o artista de Saragoça, filho de um dourador, que se tornou pintor oficial de vários reis depois de alguns desaires de afirmação. Assim o terão visto os vindouros por ele sugestionados, já moderno nos seus enfrentamentos da aspereza do mundo, mas transportando um outro, bem antigo, onde cabem todos os medos góticos, todas as violências primitivas e afeições populares. Assim o terão experimentado Manet, Picasso, Francis Bacon, Paula Rego ou os irmãos britânicos Chapman que o parafrasearam abertamente. É difícil dizer, como o faz o crítico americano Peter Schjeldahl, que ele terá sido “o primeiro de nós”, mas o que dele está realmente mais próximo de nós está agora visitável em Cascais, onde se mostram as suas principais séries de gravuras e alguma pintura, nem sempre a mais significativa.