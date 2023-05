Arte urbana na Cordoaria: “A exposição é uma homenagem a estes artistas que nasceram do nada”

Começou a ser idealizada ainda durante a pandemia, mas só no dia 21 de junho verá a luz do dia: “Urban(R)Evolution” reúne na Cordoaria Nacional, em Lisboa, alguns dos mais consagrados artistas da arte urbana mundial, disponibilizando as chaves para entender a história do movimento de arte urbana no mundo. A exposição resulta do trabalho conjunto da plataforma cultural Underdogs, fundada pelo português Alexandre Farto (Vhils) e pela francesa Pauline Foessel, e da promotora Everything Is New, de Álvaro Covões.

A história do movimento da arte urbana é contada através da lente da fotógrafa Martha Cooper, a “espinha dorsal” da exposição, nas palavras de Pauline Foessel que, com Pedro Alonzo, é curadora desta mostra. “É das únicas, mundialmente, a ter quase de início fotografias da cultura urbana, do graffiti e do hip-hop”, diz esta segunda-feira em conferência de imprensa na galeria Underdogs, em Lisboa.

Ao todo, são 18 artistas a expor instalações originais nos quatro mil metros quadrados da Cordoaria, metade portugueses e metade estrangeiros. Entre eles estão os portugueses Vhils, Wasted Rita, AkaCorleone, Tamara Alves, ±MaisMenos±, Add Fuel e Nuno Viegas, além do norte-americano Shepard Fairey, do espanhol e argentino Felipe Pantone e do franco-sueco André Saraiva, entre outros.

“São artistas de estilos muito diferentes, que mostram a versatilidade do movimento”, complementa Pauline Foessel, acrescentando que cada um se revela por meio de um núcleo “imersivo” intervencionado por si durante o processo de montagem. “Este é um projeto de sonho”, complementa AkaCorleone. “É um line-up de artistas que fizeram parte do início do movimento da street art e que estão a definir o futuro.”

Além do espaço da Cordoaria, existirão igualmente três instalações no exterior: duas fora da Cordoaria, que estão a ser preparadas em conjunto com os arquitetos, e outra na rua das Janelas Verdes, perto do Museu Nacional de Arte Antiga.

Assentando em quatro conceitos-chave – abertura do movimento, versatilidade do artista, facilidade de disseminação e sensibilidade –, “Urban(R)Evolution” revela o desenvolvimento da arte urbana desde as suas fases iniciais em forma de tags, graffiti e pinturas no metro até à origem da street art, que incorpora estilos e técnicas do mundo inteiro. “A combinação explosiva de graffiti, breakdancing e rap levou a uma explosão global e expressão popular”, escrevem os organizadores em comunicado. Com poucas barreiras à entrada, os artistas aprendiam nas ruas, democratizando assim o acesso à música, dança e pintura, inacessíveis até ao final da década de 1970 e início da década de 1980.

“Inicialmente começámos a pintar para fugir às galerias ou porque a nossa arte não é de galeria, é mais vasta, é uma arte comunitária”, contextualiza a artista Tamara Alves. “Já pintei em muitos bairros sociais e é como se fosse um museu ao ar livre.” Desta vez, é na Cordoaria que intervém. “Não é um museu, não é uma galeria, não é a rua. É um espaço onde nos encontramos todos. E pode ser um encontro com algumas pessoas que habitualmente não se deparam com esta arte na rua.”

Já Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, adianta que a exposição “é uma homenagem a estes artistas que nasceram do nada”. E destaca que este projeto mostra de que forma a cultura pode ser independente da política. “A cultura tem de ser cada vez mais independente do poder político. E, para isso, tem de se tornar autossustentável, o que só acontecerá se formarmos públicos.” E remata: “Queremos trazer as pessoas que habitualmente não frequentam espaços culturais. Gostamos de tratar a arte como se fosse um concerto dos Coldplay.”