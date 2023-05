O sonho vai à Feira: Imaginarius “transfigura” o espaço público com 35 espetáculos de 383 artistas (conheça o programa)

Bruno Martins

A 22.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira realiza-se entre 25 e 28 de maio. A programação conta com sete estreias absolutas e 100 horas de conteúdos culturais de acesso gratuito. “Mais do que um festival, o Imaginarius é um encontro de culturas”

Há uma hora