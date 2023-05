Trinta e dois conventos de Lisboa abrem portas para visitas gratuitas

Lisboa vai dar a conhecer gratuitamente, à população e visitantes, a história de 32 conventos através de visitas livres ou guiadas àqueles edifícios, divulgou esta terça-feira a Câmara Municipal. O projeto 'Open Conventos' foi apresentado hoje numa conferência de imprensa, que decorreu no Convento das Bernardas - Museu da Marioneta, como uma iniciativa que pretende mostrar a importância dos edifícios no testemunho da história conventual e no desenvolvimento da cidade lisboeta.

A iniciativa vai decorrer de 24 a 27 de maio, mas só nos dois últimos dias é que os 32 conventos escolhidos vão estar de portas abertas. O dia 24 foi reservado para a abertura oficial do 'Open Conventos' e o dia 25 para um debate sob o tema "Conventos e habitação". Em 26 e 27 de maio realizam-se as visitas aos conventos, que podem ser guiadas ou livres.

A organização disponibiliza ainda percursos a pé, que passam por vários conventos. As visitas guiadas e os percursos a pé são feitos com profissionais da área, exigem marcação prévia e têm um limite máximo de 30 pessoas. No caso das visitas livres, podem ser acompanhadas por um guia digital e não existe necessidade de inscrição.

Entre os 32 conventos incluídos no projeto, o mais antigo é o Convento Madre de Deus, localizado no Museu do Azulejo, e o mais recente o Convento de São Domingos, no Alto dos Moinhos. Todos são de visita gratuita, exceto o Mosteiro de São Vicente de Fora.

Em declarações à agência Lusa, Hélia Silva, do Núcleo de Estudos do Património da Câmara de Lisboa, explicou que os 32 conventos do 'Open Conventos' foram escolhidos entre os mais de 70 conventos e mosteiros que existem em Lisboa, por serem espaços fechados, de difícil acesso e reservados ou que, apesar de abertos, têm outras finalidades e a sua origem religiosa passa despercebida.

Hélia Silva sublinhou ainda à Lusa a importância do projeto, afirmando que dá a conhecer a qualidade e pormenores dos trabalhos, acabando os visitantes por prestar "maior atenção à necessidade da conservação e do restauro, exigindo aos seus políticos a reabilitação do património português".

O projeto 'Open Conventos' nasceu em 2019, através de uma parceria conjunta entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Turismo do Patriarcado de Lisboa e o Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o objetivo de criar maior proximidade entre a população e o património material e imaterial do país.

Na 1.ª edição deste projeto, em 2019, mais de 3.000 pessoas visitaram diversos conventos, pelo que a organização prevê dar continuidade ao 'Open Conventos' em 2024, com novidades e um maior número de edifícios abertos à população.