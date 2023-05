Peter Sloterdijk está em Lisboa para o concerto dos 18 anos dos Músicos do Tejo

Esta sexta-feira às 19h, o público da Academia das Ciências, em Lisboa, contará com uma presença especial: o filósofo alemão Peter Sloterdijk, que veio a Lisboa só para lá estar. É o convidado de honra de um concerto também ele fora do vulgar, que celebra os 18 anos — a maioridade — do agrupamento Os Músicos do Tejo. Música e filosofia juntam-se, deste modo, num evento que homenageia ambas. Ouvir-se-á de tudo um pouco, do barroco a Selma Uamusse, e no fim espera-se que Sloterdijk tome a palavra, ele que é, aos 77 anos, um dos maiores filósofos europeus vivos.

O “Concerto da Maioridade”, assim se chama o encontro filosófico-musical, vem recordar que apenas lá se chega com alguma obstinação. Criado em 2005 pelos cravistas Marta Araújo e Marcos Magalhães, Os Músicos do Tejo tiveram um grande impulso em 2008, quando António Mega Ferreira, na altura presidente do CCB, os convidou para realizarem a ópera “La Spinalba”, de Francisco A. de Almeida.