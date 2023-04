Ópera: “Champion”, do MET de Nova Iorque para o grande ecrã da Gulbenkian. Uma história de sexo, violência e morte

Nos tempos que correm é complicado apreciar uma obra como "Champion" (2013), a 'ópera em jazz' do trompetista e compositor afro-americano Terence Blanchard (n. 1962), cuja nova versão acaba de ser estreada no Met de Nova Iorque. À partida, o 'politicamente correcto' impõe o veredicto de êxito absoluto e triunfal – exactamente o que o Met apregoou num anúncio de página inteira no New York Times. Sou o primeiro a aplaudir a diversificação do repertório e a promoção dos grandes artistas afroamericanos, no presente como no passado.