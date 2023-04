Milhares de livros oferecidos, leituras e conversas com autores no CCB, em Lisboa, celebram Dia Mundial do Livro

No Centro Cultural de Belém (CCB), o dia do livro irá celebrar-se no Foyer do Grande Auditório com leituras de pequenos contos infanto-juvenis, da parte da manhã, a cargo de Cláudia Jardim e Miguel Mateus, e de excertos de livros, da parte da tarde.

O CCB convidou algumas personalidades ligadas à literatura e à palavra, a quem pediu que se juntasse a esta iniciativa para ler um excerto de um livro à sua escolha.

O programa começa às 15h00 com Ana Zanatti a ler contos de Lydia Davis e de Paul Kellerman, bem como um trecho de “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel. Segue-se Lígia Soares, que escolheu ler parte do segundo volume da “Trilogia de Copenhaga”, de Tove Ditlevsen, dedicado à “Juventude”.

José Leite lê partes de “Histórias de Cronópio e de Famas”, de Júlio Cortázar, e Teresa Mello Sampaio optou por “O Púcaro Búlgaro”, de Campos de Carvalho. Haverá ainda leituras feitas por José dos Anjos, Margarida Pinto Correia e Patrícia Portela.

Noutra iniciativa levada a cabo pelo CCB, o público é convidado, ao longo do dia, a propor um livro a partir de um dos temas presentes num painel afixado. Estas sugestões serão divulgadas no ‘site’ do Plano Nacional de Leitura.

“Na celebração deste ano vamos igualmente promover, junto do nosso público, uma recolha de livros em troca de uma rosa vermelha: 'Uma Rosa por Um Livro'. Os livros recolhidos serão doados a uma instituição de solidariedade social ou a uma biblioteca”, acrescenta.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) vão celebrar o dia 23 de abril com diversas atividades literárias para todas as idades, anunciaram em comunicado. Nesse dia, várias livrarias da cidade estarão de portas abertas, numa iniciativa que passa também por ocupar algum espaço público no exterior das lojas físicas.

A celebração do Dia Mundial do Livro nessas livrarias aderentes será “marcada por promoções e ofertas especiais”, sessões com a presença de autores e uma programação infantil, com horas do conto e presença de autores de livros infantis.

Está previsto também um encontro entre o presidente da APEL, Pedro Sobral, o presidente da CML, Carlos Moedas, e alguns autores, pelas 17h00, na Livraria Buchholz, de onde partirão “para um passeio na direção da Baixa lisboeta, visitando algumas livrarias emblemáticas da cidade, como a Bertrand Chiado e a Férin”.

Francisco Moita Flores e Domingos Amaral são dois autores que estarão nessa tarde com os leitores, para beberem um café, que fica por conta da Buchholz, para uma conversa e para autografar livros, segundo informação do grupo editorial Leya. Mas a atividade em torno dos livros e dos escritores nessa livraria começa de manhã, com um programa voltado para os leitores mais novos.

Às 10h30, Thereza Ameal vai contar a história do seu livro “O Foguetão dos Sentidos”, ilustrado por Pedro Rocha e Mello, numa sessão que junta diversão e aprendizagem: com a ajuda de algumas personagens, os autores levam as crianças à descoberta da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato.

Uma hora depois, será a vez de Ana Luísa Pais contar as aventuras do Teo Patufa, um cãozinho sobre o qual a autora já escreveu dois livros. Recorrendo a cartazes e bonecos de pano, a autora aposta na interação com os mais novos numa apresentação que já tem feito em escolas de norte a sul do país.

A Porto Editora assinala o dia oferecendo mil audiolivros de “O Filho de Mil Homens”, de Valter Hugo Mãe, narrado pelo próprio autor. Os exemplares serão gratuitamente disponibilizados aos primeiros mil leitores que acedam ao ‘link’ que estará disponível nas redes sociais e no ‘site’ da editora.

“Esta iniciativa pretende promover a língua portuguesa através de um formato capaz de captar a atenção de novos leitores, nomeadamente os mais jovens, e de combater os baixos índices de leitura em Portugal”, explica o grupo editorial.

Num registo mais tradicional, a editora vai promover uma ‘performance’ com o poeta Aurelino Costa, no Torel Palace Porto, uma hora do conto para crianças hospitalizadas no Centro Hospitalar Universitário de São João, com Rita Sineiro, e uma conversa à volta de um novo romance histórico de João Pedro Marques, “Até ao fim da Terra”, no Hotel Sana Malhoa, em Lisboa.

Richard Zimler apresenta, em conversa com César Nóbrega, “Aquilo que procuramos está sempre à nossa procura”, o segundo volume da saga histórica “A Aldeia das Almas Desaparecidas”, na FNAC de Santa Catarina, Porto.

O grupo Porto Editora participa ainda numa ação para escolas que junta atividade física e promoção da leitura entre jovens, a iniciativa Pedalar pela Leitura, da Câmara Municipal de Braga.

A Penguin Random House (PRH) juntou-se igualmente às iniciativas do Dia Mundial do Livro, com a decisão de doar um conjunto de livros à Biblioteca Especializada Ana de Castro Osório.

Esta biblioteca constituiu-se, ela própria, como resultado de uma doação de Maria Antónia Palla, Ana Sara Brito, Anne Cova, Manuela Tavares e Maria Teresa Sales, “destinada a dar corpo a uma coleção especializada, constituída por cerca de duas mil obras dedicadas à temática do feminismo e da igualdade de género”, assinala o grupo editorial em comunicado.

Neste contexto, e nesta ocasião, a PRH vai entregar títulos de Virginia Woolf, Jane Austen, Katherine Mansfield, Lucia Berlin, Michelle Obama, Lúcia Vicente, Cátia Vidinhas e Gilda Barros, entre outras escritoras.