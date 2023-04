Por fim, Ricardo Pais reencontra “Longa Jornada para a Noite”, de Eugene O’Neill: “É um dia em que se conta o enredo da vida”

João Tuna/TNSJ

Ricardo Pais encena uma das mais gigantescas peças do século XX, “Longa Jornada para a Noite”, de Eugene O’Neill. É um projeto com quase 20 anos e um ato de resistência. Estreia-se esta quinta-feira no Teatro Nacional de São João, no Porto, e o Expresso assistiu aos ensaios

Há 47 minutos