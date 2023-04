Cartoonista António condecorado com Ordem da Liberdade

O cartoonista António foi condecorado com a Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou hoje a Presidência da República.

De acordo com informação na página da Presidência da República, António foi condecorado com o grau de comendador da Ordem da Liberdade.

António Antunes, que assina apenas como António, soma quase cinquenta anos de trabalho como cartoonista e caricaturista na imprensa portuguesa, em particular no semanário Expresso.

Nascido em Vila Franca de Xira em 1953, António publicou o primeiro desenho no jornal República, a 16 de março de 1974, escassas semanas antes da revolução de 25 de abril.

No mesmo ano começou a publicar no jornal Expresso, com o qual mantém uma colaboração regular até à atualidade.

Um dos cartoons que mais polémica causaram, e que motivou um abaixo-assinado nacional, saiu no Expresso nos anos 1990, com um retrato no qual o Papa João Paulo II surge com um preservativo no nariz.

Foi também para o Expresso -- cofundado em 1973 por Marcelo Rebelo de Sousa - que António produziu a banda desenhada "Kafarnaum", mais tarde publicada em álbum.

António, um dos fundadores do World Press Cartoon, é um dos mais premiados cartoonistas portugueses, tendo recebido, entre outros, o Grande Prémio do Salão Internacional de Cartoon de Montreal (Canadá, 1983) ou o Grande Prémio Stuart Carvalhais (Portugal, 2005).