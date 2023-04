Exposições: “#Slow #Stop ... #Think #Move”, ordem para demorar

O título da exposição que Ana Anacleto comissariou para o programa “Território” (organizado pela Fidelidade/Culturgest), “#slow #stop... #think #move”, aconselha-nos um circuito. Não um trajeto físico ou geográfico, mas um programa de relações com a experiência (pessoal, coletiva, histórica) da temporalidade. Abrandar, parar... para pensar, para agir ou mover-se numa direção refletida, este pode ser um programa existencial, mas também político. E é esse programa, essa política do tempo, decisiva para os mais variados aspetos da contemporaneidade, que está latente na exposição que nos convida para uma cápsula em diferentes espaços, modalidades e obras mas com uma atmosfera de recolhimento favorecida pela iluminação e a cor da parede.

