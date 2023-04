Jakub Józef Orliński, o cantor de ópera que também faz ‘breakdance’: “Tornou-se um desporto, essencial para a minha saúde física e mental”

Contratenor polaco, Jakub Józef Orliński estreou-se em Portugal no final do mês passado nas comemorações dos 80 anos do nascimento do divulgador Jorge Gil, do programa de rádio “Em Órbita”. O Expresso entrevistou em Lisboa a superestrela do baroque’n’roll e encontrou um homem vivaz que se explica num torrente de palavras exatas e emocionadas, como se estivesse a cantar uma bem ornamentada ária barroca

Há 13 minutos