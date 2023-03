Obras do arquiteto Souto de Moura em exposição no Rio de Janeiro

Imagens de projetos do arquiteto português Eduardo Souto de Moura vão estar patentes no Paço Imperial no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de Portugal no Brasil este ano, disse à Lusa o embaixador português.

De acordo com a organização do evento, a curadoria feito por Nuno Graça Moura e Carlos Castro selecionou nove imagens de sete projetos de Souto de Moura, expostos em quadros que circundam a sala.

Há ainda anotações pessoais, fotografias de maquetes e outros documentos sobre cada umas das obras.

Em paralelo, a convite do Instituto Camões em Brasília, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), promove três debates, “Memória”, que se realizada hoje, e ainda “Projetos” e “Obras”, agendados para 05 de abril e 19 de maio, respetivamente.

O debate de hoje contará com a presença do arquiteto português Jorge Figueira, de Sérgio Magalhães, considerado um dos maiores nomes do urbanismo contemporâneo brasileiro, da presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Maria Elisa Batista, e com mediação da presidente do departamento no Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil, Marcella Abla.