Lançamento de filme de terror de Winnie the Pooh cancelado em Macau e Hong Kong

BING GUAN

O lançamento do filme de terror "Winnie the Pooh: Blood and Honey" foi cancelado em Macau e Hong Kong, anunciou a distribuidora na terça-feira, levantando questões sobre a censura vivida nas duas regiões chinesas. O Presidente chinês tem sido comparado ao famoso urso desde uma reunião, em 2013, com o seu homólogo norte-americano, Barack Obama

07:14