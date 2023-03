Estância Sanatorial do Caramulo: a Montanha Mágica

Em 1922 abriu ao público, na Serra do Caramulo, um sanatório para internamento de tuberculosos. Este foi o primeiro passo daquilo que viria a ser a Estância Sanatorial do Caramulo.

O médico Jerónimo Lacerda, responsável por este projecto, era filho do Sub-Delegado de Saúde em Tondela, vila onde passou a infância e cuja região conhecia bem. Depois de licenciado em Coimbra com elevadas classificações, foi mobilizado e esteve na Flandres durante a I Guerra Mundial. No seu regresso, em 1918, pôs de parte uma carreira académica que parecia estar ao seu alcance, para se dedicar à fundação, no Caramulo, de uma estância de sanatórios destinada ao internamento de tuberculosos.