Teatro: “Blasted”, de Sarah Kane, é uma história de violência

Um quarto de hotel. Entram duas pessoas, Ian e Cate, ele quarenta e cinco anos, ela vinte e um – nas indicações cénicas; o que quer dizer, ele é mais velho do que ela, que parece bastante nova, e de uma classe social média-baixa. “Dá gorjeta ao preto quando ele trouxer as sandes”, diz ele; também diz que odeia aquela cidade, que cheira mal, “pretos e monhés a tomar conta de tudo”. A cena é em Leeds, poderia ser outra cidade. Ian não é um modelo de tolerância, e tem consigo um revólver, que nunca larga. Tem medo, acha que lhe querem fazer mal, “por coisas que fiz”, que enumera sumariamente, e que não são necessariamente coisas recomendáveis. Tem medo, e com razão. Cate é insegura, gagueja, tem ataques em que parece desmaiar, ficar como morta. Já foram namorados, agora ela veio porque achou que ele precisava de apoio, de companhia. O sexo parecia não estar nas previsões dela, mas estava nas dele. Mais tarde, ele vai forçá-la; ela vai acordar a sangrar, depois de uma noite de que Ian diz não se lembrar bem – bebe e fuma sem parar, apesar de dar a entender que, talvez por causa disso, não vá durar muito.