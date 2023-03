Eduardo Lourenço faria cem anos e o país vai festejá-los: revelamos como e onde

Eduardo Lourenço faria cem anos a 23 de maio, e as comemorações dessa data altamente simbólica já foram anunciadas e percorrem todo o país. Iniciam-se a 28 de março, com um colóquio no Auditório 2 da Fundação Gulbenkian intitulado “Eduardo Lourenço — Uma Vida Escrita”, comissariado por Pedro Sepúlveda, investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Um dia dedicado à densidade da vida e da obra do filósofo e professor português falecido em 2020, que culmina com o lançamento do último volume das Obras Completas.

Trata-se de “O Labirinto da Saudade e outros Ensaios sobre Cultura”, o XIIIº volume coordenado por João Dionísio no âmbito de um vasto projeto de publicação das Obras Completas que começou em 2011 com “Heterodoxias”. Em finais do ano passado, e em jeito de preâmbulo ao que 2023 viria a representar, saiu “Segundo Paraíso: Do Cinema como Ficção do Nosso Sobrenatural”, o XIIº e penúltimo volume, com introdução e seleção de Pedro Mexia.