Manuel Cargaleiro recupera de fratura na costela em Paris

Manuel Cargaleiro esteve internado 24 horas nos cuidados intensivos de um hospital em Paris na sequência de uma queda que lhe provocou a fratura de uma costela. O artista pediu aos médicos para ter alta e ser acompanhado em casa, o que aconteceu na quinta-feira à noite. A informação foi avançada ao Expresso pelo diretor executivo da Fundação Manuel Cargaleiro, João Teixeira.

O mestre, de 95 anos, está a ser acompanhado pela sua mulher, Isabel, e sob vigilância médica na sua residência na capital francesa.

A situação de saúde do artista português foi agravada por uma anemia, adiantou ainda o responsável da fundação sediada em Castelo Branco. João Teixeira mantém contacto com Isabel Cargaleiro e com o mestre, que tem estado bem disposto e que assistiu a uma das manifestações na capital francesa a partir da janela do quarto do hospital.

Manuel Cargaleiro completa 96 anos na próxima quinta feira, 16 de março. Nesse dia será exposta no Museu Cargaleiro a sua mais recente obra, Mensagem, feita em coautoria com Vhils.