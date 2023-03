Exposição: Recordações de João Cutileiro na cerâmica de Teresa Pavão, no Museu Nacional de Arte Antiga

Há circunstâncias que se cosem misteriosamente no tecido dos afetos. Tudo começou por ser uma coisa entre amigos. João Cutileiro, nome maior na escultura portuguesa da segunda metade do século XX, procurava nas pedreiras os restos que sobravam dos blocos de pedras, que levava para o seu ateliê de Évora para dali tirar a matéria-prima das suas esculturas. Tinha também o hábito de guardar em caixas bocadinhos que sobravam das peças que ia esculpindo, para as entregar à amiga, a ceramista Teresa Segurado Pavão, que tem esta natureza recoletora de guardar restos de objetos abandonados da sua função. O fragmento é o núcleo vital do seu processo criativo.