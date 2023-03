Vamos ver Vhils no fundo do mar: tudo sobre a mais cara, complexa e ambiciosa exposição do artista visual português

A relação com o mar vem desde sempre, da infância, de uma vida vivida sempre na costa. O desejo de criar algo no mar, com o mar e através do mar começou a tomar forma em 2018 e este verão, se tudo correr bem e o mar assim o permitir, poderá ser visto o resultado desta vontade e, sobretudo, do trabalho que envolveu no total cerca de 200 pessoas — Alexandre Farto, aka Vhils, está a preparar uma exposição submarina ao largo de Albufeira, mais concretamente da Praia de Santa Eulália.