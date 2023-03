Dança: “Keersmaeker/ Lopez/ Ekman” pela Companhia Nacional de Bailado no Teatro Camões

A música é “implacável, insistente, o que cria um certo efeito dramático sem ter de encarnar algum tipo de narrativa ou emoção. É a forma que proporciona a emoção”. As palavras de Anne Teresa de Keersmaeker ao “The Guardian” sobre a coreografia “Grosse Fuge” servem para a música e para a dança desta peça, que entrou no repertório da Companhia Nacional de Bailado em 2012 e que é retomada no novo programa que se estreia esta semana, complementado por duas novas criações: “Avant Qu’il N’y Ait Le Silence” é a estreia absoluta na CNB do coreógrafo português Fábio Lopez, diretor artístico da Compagnie Illicite (Bayonne, França) e “Cacti”, do coreógrafo sueco Alexander Ekman.