“Uma constelação para viver a cidade”: a “metamorfose” do Museu do Porto arranca com 94 propostas culturais

“A partir de hoje, a partir deste momento, o Museu da Cidade é o Museu do Porto”. O anúncio foi feito esta quarta-feira, na Alfândega do Porto, por Jorge Sobrado, diretor do Museu e das Bibliotecas Municipais do Porto. A mudança de nome não é uma simples estratégia de cosmética, “é uma declaração de princípio, uma declaração programática” que “enuncia um vínculo primordial do projeto deste museu”, explicou o responsável artístico.

“Será à cidade, e não a outra qualquer coisa, que o Museu do Porto nos liga, através do seu corpo diverso de espaços e discursos, patrimónios e coleções, figuras e artistas, e de um conjunto de programas e conexões à sua medida”, afirmou Jorge Sobrado.