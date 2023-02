Diários dos EUA cancelam tira cómica "Dilbert" após comentários racistas do autor

Entre os diários que cancelaram a tira cómica “Dilbert” figuram o “Boston Globe”, o “Los Angeles Times” e os mais de 300 títulos que fazem parte do grupo Gannett, um dos maiores grupos de comunicação social norte-americanos, proprietário do popular “USA Today”.

A decisão destes jornais foi divulgada depois de Scott Adams ter afirmado, na quarta-feira, numa transmissão em direto na plataforma digital YouTube, que a comunidade negra dos Estados Unidos é "um grupo de ódio" e que os brancos deveriam "afastar-se dela".

Num comunicado, o grupo Gannett justificou a sua decisão de cancelar a tira cómica “Dilbert” com os "comentários discriminatórios" do seu autor e explicou que, embora respeite a liberdade de expressão, a opinião de Adams "não se alinha" com os valores do grupo editorial.

Por seu lado, “The Washington Post” indicou no sábado, através de um porta-voz, que tinha recebido chamadas dos leitores a pedir que rescindisse o contrato com Adams e, finalmente, este domingo, a tira cómica foi eliminada da maioria das suas edições impressas.

Algumas edições mantinham este domingo, contudo, o cartoon, porque a ordem não chegou a tempo, antes da impressão; mas na internet, foi totalmente eliminado.

Scott Adams, de 65 anos, criou em 1989 a tira cómica “Dilbert” — que gira em torno de um engenheiro com poucas competências sociais, e do seu cão, Dogbert —, e o seu êxito fez com que se transformasse numa série de animação televisiva.

Através dos olhos de Dilbert, o cartoonista satirizou, durante anos, diferentes situações do mundo laboral, desde a excessiva burocracia empresarial às difíceis relações com os chefes ou as ligações que se estabelecem entre colegas de trabalho.