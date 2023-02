Danièle Castello-Lopes (1943-2023), a mulher de Gérard: um retrato próximo

Quando a conheci, nos anos 1970, era a sombra do marido. Com a sua estatura, voz e cultura, Gérard Castello-Lopes (1925-2011) – o grande senhor da fotografia portuguesa nos áureos anos 1950 – enchia uma casa e dominava a conversa. Os nossos olhos e ouvidos convergiam nele, e Danièle era a bela mulher silenciosa. Para agravar as coisas, Gérard separava os amigos dele dos da mulher e não os misturava. Eu era definitivamente um amigo de Gérard. Quando vinha a Lisboa, almoçávamos juntos: no nº 33 da Rua de Gustavo de Matos Sequeira, a São Mamede (se a mulher ficara em Paris), ou num restaurante (se Danièle estivesse na casa de São Mamede). Além do prazer de gozar a sua obra e de ficar rendido à sua eloquência, devo muito a Gérard, incluindo o magistral ensaio que ele escreveu (mas não seguiu) sobre a escala em fotografia, publicado em 1989 no nº 12 da revista “Análise”. Não há nada melhor sobre o importante tema, em qualquer língua! A escala e o envelhecimento objetivo pelo tempo separam a fotografia das outras artes, incluindo o cinema, no qual Gérard Castello-Lopes pontificou.

