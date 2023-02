Escultura de Jeff Koons partida acidentalmente por visitante em feira de arte em Miami. Colecionadores ofereceram-se para comprar os 'cacos'

Uma escultura de Jeff Koons, avaliada em 42 mil dólares (cerca de 39.300 euros) foi partida acidentalmente por uma visitante da feira Art Wynwood, em Miami, na última quinta-feira, numa sessão VIP, para convidados, na noite que antecedeu a abertura da feira de arte contemporânea.

O caso gerou brado nas redes sociais, em particular o vídeo partilhado no Twitter, em que se pode ver a obra de arte partida no chão..

Designada de ‘Balloon Dog’, a escultura de Jeff Koons recriava um balão azul brilhante, em forma de cão. Segundo relatos, a visitante da feira de arte em Miami, que não foi identificada, terá tocado na obra para ver se era um balão de verdade, mas bastou esse ligeiro toque para derrubar a escultura, acabando por se desfazer em estilhaços.

O acidente acabou por ser coberto pelo seguro, uma vez que não se tratou de uma destruição intencional da obra.

Um colecionador de arte presente na ocasião, Stephen Gamson, que falou no assunto a um canal televisivo, ofereceu-se para comprar os estilhaços que restaram da escultura de Koons, por se tratar de uma obra “icónica”. Vários outros colecionadores fizeram ofertas pela obra partida, segundo a galeria.

A escultura fazia parte de uma série limitada de ‘Ballon Dogs’ de Jeff Koons, que incluia 799 obras, e agora encolheu para 798.

Recorde-se que Jeff Koons conseguiu o feito de se tornar no ‘artista vivo’ que atingiu o preço mais alto de sempre com uma obra de arte colocada - designadamente com a escultura ‘Rabbit’, vendida por 91,1 milhões de dólares (cerca de 85,2 milhões de euros) na leiloeira Christie's em maio de 2019.

Jeff Koons não estava presente no momento em que a sua obra se partiu, e ainda não teceu quaisquer comentários sobre o assunto.