Danièle Castello-Lopes (1943-2023), a mulher “inteligente, culta e adorável” presente em quase todas as fotografias do marido

Danièle Castello-Lopes, mulher do fotógrafo Gérard Castello-Lopes (1925-2011), faleceu em Paris na passada sexta-feira, soube o Expresso através do filho David Castello-Lopes. Natural de Avignon e nascida a 28 de janeiro de 1943, entrou 20 anos depois em Direito, na Faculdade de Direito de Paris.

Presente em quase todas as fotografias do marido - membro da geração de ouro da fotografia portuguesa, surgida nos anos 1950 -, trabalhou de perto com o comissário Jorge Calado, crítico do Expresso, na retrospetiva “Apparitions. La Photographie de Gérard Castello-Lopes, 1956 – 2006”, patente na delegação em França da Fundação Calouste Gulbenkian. em 2011.

O responsável pela exposição, organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian com o BESart, recorda-a como “mulher silenciosa” no tempo do marido Gérard, uma “inteligente, culta e adorável” com “muitos amigos em Portugal”.