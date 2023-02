Cem escritores e uma conferência de Sobrinho Simões no Festival Correntes d'Escritas

O Festival Correntes d'Escritas começa esta terça-feira a sua 24ª edição, que se prolonga até 18 de fevereiro. Na Póvoa de Varzim, o cenário que o acolhe, espera-se uma enchente para assistir à extensa programação do evento, dividida entre conferências, lançamentos, exposições, mesas redondas e leituras encenadas, entre outras manifestações.

Este ano, os convidados perfazem uma centena, representando 15 nacionalidades. Há 18 novos escritores chamados a participar neste encontro que se assume como sendo “de expressão ibérica”. Entre os autores nacionais, destacam-se Ana Margarida de Carvalho, Bruno Vieira Amaral, Afonso Cruz, Francisco José Viegas, Gonçalo M. Tavares, Hélia Correia, João Luís Barreto Guimarães, Manuel Jorge Marmelo, Patrícia Portela, Pedro Eiras, Teolinda Gersão, Rosa Alice Branco e Valter Hugo Mãe.

Quanto aos internacionais, as Correntes deste ano contam com a presença do colombiano Juan Gabriel Vázquez, da venezuelana Karina Sainz Borgo, dos cubanos Karla Suárez e Marcial Gala, do brasileiro Sandro William Junqueira, do angolano Ondjaki, do argentino Alberto Manguel, e dos espanhóis José Manuel Fajardo, Rosa Montero e Cristina Morales.

No dia 15, a conferência de abertura é proferida pelo patologista Manuel Sobrinho Simões, em conversa com José Carlos de Vasconcelos sobre “Ciência e Cultura”. E, da parte da tarde, inaugura-se a exposição “Agustina Bessa-Luís. Vida e Obra”, com curadoria de Inês Pedrosa e João Botelho, no Centro Coordenador de Transportes.