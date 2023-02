Morreu Carlos Saura, o realizador espanhol que levou “Fados” ao cinema

O realizador e argumentista espanhol Carlos Saura morreu esta sexta-feira em Madrid, aos 91 anos, vítima de insuficiência respiratória. A notícia foi avançada pelo jornal espanhol “El País” e chega na véspera do cineasta receber o Prémio Goya de Honra.

De acordo com Fernando Méndez-Leite, presidente da academia espanhola, a morte de Saura vai alterar a natureza da homenagem, mas não a eliminará - nem adiará a gala. A homenagem será feita de forma póstuma, pela "sua extensa e muito particular contribuição criativa para a história do cinema espanhol desde o final dos anos cinquenta até a atualidade".

Nome maior do cinema espanhol, Saura foi responsável por algumas das maiores produções do cinema espanhol, como “Cría cuervos” (de 1976), “Bodas de Sangue” (de 1981) e “Carmen” (de 1983) - à época apontado ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Em Portugal, o realizador e argumentista será também recordado pelo filme “Fados”, estreado em 2007. O trabalho documental, que reflete a visão de Saura sobre o género musical, contou com participações de Mariza, Camané, Carlos do Carmo e Carminho, entre outros. Vencedor do Prémio Goya para Melhor Cancão Original - ‘Fado da saudade’, interpretado por Carlos do Carmo, estava ainda nomeado na categoria de Melhor Documentário.