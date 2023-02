Mario Vargas Llosa entra na Academia Francesa, mas não escreve em francês

O autor de “Conversa n'A catedral” é exceção à regra. Não só se torna, à data desta quinta-feira, o primeiro escritor espanhol a entrar na Academia Francesa - ainda que nada tenha escrito em francês - como é também o mais velho a fazê-lo. Tem 86 anos e a instituição centenária, encarregada de guardar a língua de Molière, só aceita membros com menos de 75 anos.

Fundada a 1635 pelo Cardeal Richelieu, a academia fixou, em 2010, que os 75 anos seria a idade elegível limite para um dos 40 lugares d'"os imortais", nome por que são conhecidos os académicos, devido ao lema "À l'immortalité" (À imortalidade).

A receção pública a Mario Vargas Llosa terá a forma de uma cerimónia solene no Anfiteatro do Instituto Francês, em Paris, diante de uma pequena audiência, incluindo o rei espanhol Juan Carlos I e a sua filha a Infanta Cristina, convidada pelo próprio Vargas Llosa.

O NÃO FANCÊS QUE "ADORA FRANÇA"

A sua eleição como novo membro da Academia teve lugar em novembro de 2021 e não foi isenta de críticas por parte de grupos de intelectuais franceses, tanto porque o laureado com o Prémio Nobel nunca escreveu em francês, como devido às suas posições políticas, que alguns consideravam próximas da extrema-direita.

"Ele é alguém que tem laços profundos com a França e a Academia abriu uma exceção. Porque não? Com respeito pela tradição, é por vezes necessário abrir exceções", disse à EFE o escritor e cronista francês Jean-Marie Rouart, que ocupa o 26.º lugar na Academia desde 1997.

A "voz como académico" do autor de outras obras como "A Festa do Chibo" ou "A Cidade e os Cães" será um sinal da importância da literatura de um escritor que, apesar de não escrever em francês, "adora França", acrescentou, sublinhando ainda que nenhuma nomeação é normalmente recebida por unanimidade.

"Os imortais" reúnem-se uma vez por semana em privado. No calendário, assinalam-se as quintas-feiras às 15h, e em debate está a melhoria da língua francesa e a atualização do dicionário.

Entre os atuais colegas de Vargas Llosa, contam-se, entre outros, o escritor nascido no Líbano Amin Maalouf, a escritora Chantal Thomas, o bispo de Angoulême, Claude Dagens, e a historiadora e cientista política Hélène Carrère d'Encausse, que é a "secretária perpétua" da instituição desde 1990.

Mario Vargas Llosa ocupará a 18.ª cadeira, deixada livre pelo filósofo Michel Serres em 2019.